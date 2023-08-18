Четыре человека погибли в ДТП с фурами под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Трое детей и мужчина погибли в ДТП на трассе в Волгоградской области, еще одна женщина госпитализирована. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что авария произошла в ночь на 18 августа на трассе Р-22 "Каспий". 44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 54-летнего водителя и еще одним грузовым автомобилем Volvo, которым управлял 62-летний водитель.

В сообщении уточнили, что в результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте. В реанимацию доставлена 36-летняя пассажирка машины.



В ведомстве добавили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), назначен ряд экспертиз. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как подчеркнули в прокуратуре Волгоградской области, в легковом автомобиле находилась семья из Санкт-Петербурга. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП.

Ранее два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Новомосковской и Академика Королева. В результате ДТП пострадали три человека.

До этого 11 человек погибли в результате аварии в Армении на 90-м километре автотрассы Ереван – Гюмри. По информации МВД государства, пассажирский микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ.

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