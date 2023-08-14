Фото: AP Photo

Одиннадцать человек погибли в результате аварии в Армении на 90-м километре автотрассы Ереван – Гюмри, сообщили в спасательной службе МВД государства, пишет РИА Новости.

Пассажирский микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ. По информации МВД, еще шестерых человек положили в больницу в Гюмри. Позднее один из пострадавших был доставлен в ереванский медцентр Эребуни.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в районе поселка Атамановка на трассе Чита – Забайкальск. В МВД России по Забайкальскому краю информировали, что результате травмы получили еще шесть человек. Согласно информации полиции, несовершеннолетние пассажиры в автомобиле Honda ехали без детских удерживающих устройств.

До этого стало известно, что девять человек получили травмы при ДТП с туристическим внедорожником в Сочи. По данным Минздрава, в числе пострадавших числятся беременная женщина и ребенок, никто не погиб.

Новости часа: один человек пострадал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве