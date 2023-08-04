Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский в Волгоградской области, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, ночью водитель Toyota Auris, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. На месте происшествия погибли водитель и пассажир Toyota, а также пассажирка Renault. Водитель второй иномарки скончался в больнице.

В прокуратуре Волгоградской области рассказали, что в ДТП погибли отец и сын из Липецкой области. Кроме того, Renault от удара отбросило в третий автомобиль – Hyundai Starex, которым управлял житель Чувашии. Водитель и пассажиры этой машины не пострадали.

Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в Феодосии Porsche Cayenne упал с Межениновского моста на железнодорожные пути, перед этим пробив ограждение. В результате произошедшего пострадал один человек.

К месту происшествия приехал автомобиль "Урал", который помог эвакуировать машину с железнодорожных путей.



Авария с участием грузовиков произошла на Новорижском шоссе