Три человека пострадали при столкновении автомобилей на северо-востоке Москвы

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Два автомобиля столкнулись на пересечении Новомосковской улицы и улицы Академика Королева, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД РФ.

"Около 15:20 на пересечении Новомосковской улицы и улицы Академика Королева водитель Lada Granta проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем KIA", – отметило ведомство.

На месте аварии сотрудники ГИБДД ведут работы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, погибли в аварии на трассе Чита – Забайкальск. Инцидент произошел в районе поселка Атамановка. Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda.

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