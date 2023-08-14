Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе под Читой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое взрослых и двое детей погибли в аварии в районе поселка Атамановка на трассе Чита – Забайкальск. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю сообщает РИА Новости.

"Около часа ночи на федеральной автодороге Чита – Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка, по предварительным данным, 28-летний водитель автомашины Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей", – указано в сообщении.

В ДТП пострадали еще 6 человек, получив травмы разной степени тяжести. Согласно данным правоохранителей, несовершеннолетние пассажиры в автомобиле Honda ехали без детских удерживающих устройств.

Предполагаемый виновник аварии был трезв, он не пострадал в ДТП.

Ранее в Минздраве Краснодарского края заявили, что девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником в Сочи. По данным ведомства, в числе пострадавших беременная женщина и ребенок, никто не погиб.

До этого один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса, перевозившего детей на Кубани. ДТП произошло в Брюховецком районе на автодороге Краснодар – Ейск. Дети ехали в "Газели" из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу.

По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.



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