07:09Происшествия
Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на трассе под Читой
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двое взрослых и двое детей погибли в аварии в районе поселка Атамановка на трассе Чита – Забайкальск. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю сообщает РИА Новости.
"Около часа ночи на федеральной автодороге Чита – Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка, по предварительным данным, 28-летний водитель автомашины Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей", – указано в сообщении.
В ДТП пострадали еще 6 человек, получив травмы разной степени тяжести. Согласно данным правоохранителей, несовершеннолетние пассажиры в автомобиле Honda ехали без детских удерживающих устройств.
Предполагаемый виновник аварии был трезв, он не пострадал в ДТП.
Ранее в Минздраве Краснодарского края заявили, что девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником в Сочи. По данным ведомства, в числе пострадавших беременная женщина и ребенок, никто не погиб.
До этого один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса, перевозившего детей на Кубани. ДТП произошло в Брюховецком районе на автодороге Краснодар – Ейск. Дети ехали в "Газели" из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу.
По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.
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