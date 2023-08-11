Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи

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Девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Краснодарского края.

"11 августа, ДТП в Сочи: пострадали девять человек, в том числе беременная и ребенок", – сказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не погиб. В настоящее время на месте работают бригады скорой помощи.

В пресс-службе регионального главка МВД РФ между тем уточнили, что в аварию попал "УАЗ", на котором проводились экскурсии. В селе Солохаул Лазаревского района водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего внедорожник врезался в скалу.

"Госавтоинспекторы проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", – подытожили в МВД.

Ранее в Воронежской области произошло ДТП с участием автомобиля ГАЗ и "КамАЗа". В результате три человека погибли, еще один получил травмы.

