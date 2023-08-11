18:34Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи
Фото: 123RF/semiglass
Девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Краснодарского края.
"11 августа, ДТП в Сочи: пострадали девять человек, в том числе беременная и ребенок", – сказали в ведомстве.
В результате происшествия никто не погиб. В настоящее время на месте работают бригады скорой помощи.
В пресс-службе регионального главка МВД РФ между тем уточнили, что в аварию попал "УАЗ", на котором проводились экскурсии. В селе Солохаул Лазаревского района водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего внедорожник врезался в скалу.
"Госавтоинспекторы проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", – подытожили в МВД.
Ранее в Воронежской области произошло ДТП с участием автомобиля ГАЗ и "КамАЗа". В результате три человека погибли, еще один получил травмы.
Читайте также