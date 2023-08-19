01:18Происшествия
На МСД сбили водителя, вышедшего на дорогу для проверки колеса авто
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На Московском скоростном диаметре (МСД), в районе 4-го Лихачевского переулка, сбили водителя, который вышел из автомобиля для проверки переднего левого колеса. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте уже работают оперативные службы города. Более подробные обстоятельства ДТП и информация о пострадавшем уточняются.
В данный момент для движения недоступна одна из четырех полос диаметра в сторону МКАД, предупредили в Дептрансе.
Ранее сообщалось о том, что трое детей и мужчина погибли в ДТП на трассе в Волгоградской области, еще одна женщина была госпитализирована.
До этого два автомобиля столкнулись на пересечении Новомосковской улицы и улицы Академика Королева в столице, в результате чего пострадали три человека.
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