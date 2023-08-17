В Москве задержали баскетболиста Спрыгина, влетевшего на кабриолете в дерево

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Мужчина, который влетел на Ford Mustang в дерево на юго-востоке Москвы и уехал с места происшествия, задержан в собственной квартире. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГИБДД.

По информации ведомства, у виновника ДТП обнаружили сильное алкогольное опьянение. На него составили протоколы по трем статьям КоАП РФ.

Также в ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля был баскетболист любительской команды "Бизоны" Борис Спрыгин.

Вечером 16 августа на улице Подольской мужчина за рулем Ford Mustang не справился с управлением и влетел в дерево. Травмы получила 43-летняя пассажирка иномарки, которая является сожительницей друга баскетболиста. Женщину доставили в больницу. Спортсмен сбежал с места аварии, не вызвав ей скорую.

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