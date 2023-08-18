Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись в районе седьмого километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Движение в районе инцидента в настоящее время затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве задержали баскетболиста любительской команды "Бизоны" Бориса Спрыгина. 16 августа он за рулем Ford Mustang влетел в дерево на Подольской улице. В результате травмы получила 43-летняя пассажирка иномарки. Сам же мужчина сбежал с места аварии, не вызвав скорую помощь.



Мужчина врезался в дерево на кабриолете в Марьине