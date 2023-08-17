Девять автомобилей столкнулись на федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

На федеральной трассе "Сибирь" рядом с Ангарском Иркутской области столкнулись девять автомобилей, один человек пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное региональное управление МВД.

Отмечается, что авария произошла в районе Еловской горы Ангарского округа. По предварительной информации, 23-летний молодой человек находился за рулем грузового автомобиля марки Shaanxi, он не смог обеспечить безопасную скорость передвижения транспортного средства и наехал на впереди идущий самосвал.

Позже позади двух большегрузов столкнулись еще семь машин, один человек был госпитализировал, добавили в ведомстве.

В данный момент на месте ДТП перекрыли одну полосу движения, резюмировали в МВД.

Ранее на трассе М-10 "Россия" в районе села Коломно Тверской области произошло ДТП, участниками которого стали два легковых и один грузовой автомобили, семь человек пострадали в результате произошедшего.

Известно, что трое из пострадавших – несовершеннолетние, их госпитализировали вместе со взрослыми с места аварии.



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