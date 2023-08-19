Автобус со школьниками перевернулся в Японии

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Автобус со школьниками перевернулся в префектуре Кагосима в Японии, в результате чего 7 человек госпитализировали. Об этом сообщает телеканал NHK.

В нем находилась команда старшеклассников по футболу. Всего в салоне был 31 человек. Семь человек получили травмы, однако их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, водитель автобуса сбился с пути, выехал на узкую дорогу, во время маневрирования транспорт перевернулся.

До этого школьный автобус, который перевозил около 30 детей, перевернулся в американском штате Айдахо. В результате аварии 11 человек получили травмы. Полиция уточнила, что в автобусе находились дети от 13 до 18 лет.

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