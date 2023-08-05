Одиннадцать детей пострадали при ДТП со школьным автобусом в США

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Школьный автобус, который перевозил около 30 детей, перевернулся в американском штате Айдахо. В результате аварии 11 человек получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию штата.

"Из 11 пострадавших семеро находились в критическом состоянии, четверо – в некритическом, все дети, находившиеся в автобусе, были доставлены в местные больницы", – отметили правоохранительные органы.

Полиция уточнила, что в автобусе находились дети от 13 до 18 лет. На данный момент причина аварии неизвестна, ведется расследование.

Ранее стало известно, что курьер на электровелосипеде сбил 13-летнюю девочку на 15-й Парковой улице в Москве. Виновнику ДТП 24 года, инцидент произошел в зоне действия знака "Жилая зона".

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