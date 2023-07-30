Курьер на электровелосипеде сбил ребенка на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Курьер на электровелосипеде сбил 13-летнюю девочку на 15-й Парковой улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Прокуратура <...> контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что виновнику ДТП 24 года. Инцидент произошел в зоне действия знака "Жилая зона". В результате столкновения с велосипедистом девочке потребовалась госпитализация.

Ранее на Нижегородской улице в Москве мужчина 1994 года рождения на электросамокате сбил 6-летнюю девочку, которая находилась в сопровождении своей матери. Ребенку потребовалась помощь врачей.



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