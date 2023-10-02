13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе Испании

Фото: 123RF/tayo76

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара на дискотеке в ночном клубе в испанском городе Мурсия. Об этом сообщает телеканал RTVE.

Мэр Мурсии Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим. Как сообщила заммэра города Ребека Перес, в результате инцидента также числятся пропавшими без вести не менее 18 человек.

Спасательные службы продолжают поисковые работы на месте происшествия.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, который произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек.

До этого два человека погибли при стрельбе в жилом доме в Роттердаме. Позже в этом здании, а также в медицинском центре университета Эразма Роттердамского разгорелся пожар.