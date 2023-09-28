Подросток погиб и более 160 пострадали после взрыва и пожара на складе в Ташкенте

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Один подросток погиб и еще 162 человека получили травмы после взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава республики.

Уточняется, что погиб мальчик 2006 года рождения. Госпитализированы 24 пострадавших, остальным 138 была оказана амбулаторная медицинская помощь.

"В настоящее время тяжелораненых пациентов, находящихся на лечении, нет. Их здоровье удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В ночь на 28 сентября в Ташкенте прогремел мощный взрыв в районе таможенного склада городского аэропорта. После этого там начался пожар. Сотрудникам МЧС страны удалось локализовать возгорание.

Позже в МВД Узбекистана уточнили, что взрыв на одном из складов на территории массива "Строитель" случился в результате удара молнии.