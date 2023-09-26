Человек пострадал при пожаре на хлебокомбинате в Уфе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Человек получил травмы в результате возгорания на хлебокомбинате в Уфе, которое произошло в ночь на 26 сентября. Об этом сообщает сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, пожар начался на техническом этаже здания. Площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. Сейчас там обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров.

По словам замначальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталия Барзайкина, пострадавшего госпитализировали. Он уточнил, что спасателям удалось локализовать пожар, сейчас они разбирают конструкции.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы произошел пожар в жилом доме, в результате чего пострадал пятилетний ребенок. Его госпитализировали, а возгорание потушили. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Во время тушения были спасены пять человек.

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