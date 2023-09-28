Два человека погибли в результате стрельбы в Роттердаме

Фото: ТАСС/EPA/BAS CZERWINSKI

Два человека погибли при стрельбе в Роттердаме. О двух инцидентах сообщает RT со ссылкой на NOS.

28 сентября стрельба была открыта в жилом доме, где позже разгорелся пожар, и в медицинском центре университета Эразма Роттердамского.

В правоохранительных органах заявили о двух погибших в результате происшествий. Ими оказались 39-летняя женщина и 46-летний мужчина. Еще один человек пострадал.

Полиции удалось задержать 32-летнего подозреваемого в причастности к обоим инцидентам. Следователи считают, что мужчина устроил стрельбу в одном из домов, в результате чего там погибла женщина, а ее 14-летняя дочь была ранена. Затем злоумышленник выстрелил в преподавателя в медцентре университета.

Ранее два человека, включая полицейского, погибли в результате перестрелки в селе Леваши в Дагестане.

Уточнялось, что конфликт случился 26 сентября. Двое молодых людей не смогли мирно разрешить ситуацию и на следующий день устроили стрельбу. В разборках участвовали 25 человек. Речь идет о двух семьях.

Позднее полиция задержала всех участников перестрелки в дагестанском селе. Их передали в управление СК России по Дагестану для проведения дальнейших следственных действий.



Три человека получили ранения в перестрелке в Красногорске