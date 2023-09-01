Человек погиб в результате стрельбы в техасском ТЦ – СМИ

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Человек погиб в результате стрельбы в техасском торговом центре, еще трое пострадали. О происшествии сообщает USA Today.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Остин.

"В результате стрельбы в крупном торговом центре на северо-западе Остина в четверг один человек был убит, еще трое были ранены", – говорится в материале.

Исполняющий обязанности начальника полиции города Робин Хендерсон рассказал изданию, что также был убит подозреваемый. Правоохранители пока не установили, что стало причиной агрессивного поведения мужчины.

До этого сообщалось о взрыве в торговом комплексе, однако оперативно прибывшие на место сотрудники ФБР не нашли на месте никаких взрывчатых веществ и следов их детонации.

Ранее один человек погиб при перестрелке в отеле в турецкой провинции Бодрум.

Как писали СМИ, конфликт произошел между тремя гражданами, подъехавшими на машине к отелю, и еще тремя находившимися в нем. В результате перестрелки трое оказались ранены. Стрелявшие из автомобиля скрылись с места происшествия. К поиску открывших огонь привлекли дополнительные силы полиции, следователей из федерального центра.



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