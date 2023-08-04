Водитель, выстреливший из травматического пистолета в центре Москвы, задержан

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Водитель автомобиля был госпитализирован после дорожного конфликта со стрельбой на Моховой улице в центре Москвы. Стрелявшего задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

"По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины", – говорится в уведомлении.

Стрелявшим оказался мужчина 1989 года, его задержали полицейские. При этом огнестрельное оружие было изъято.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который бросил взрывное устройство в машину, припаркованную около "Москва-Сити". Как сообщили в полиции, в салон Jaguar прилетела страйкбольная граната. Взрывной волной в машине выбило стекла, никто не пострадал.

Подозреваемый также угрожал водителю иномарки пневматическим пистолетом, добавили правоохранители.

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