02 августа, 22:58Происшествия
Задержанный с пневматическим пистолетом в одной из поликлиник Москвы был пьян
Фото: телеграм-канал SHOT
Задержанный, угрожавший работникам медицинского учреждения пневматическим пистолетом, был пьян. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
"Предварительно установлено, что мужчина, 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом", – говорится в уведомлении.
Ранее сообщалось о задержании вооруженного человека в поликлинике по адресу: улица Стромынка, дом 7, корпус 1. Полицейские изъяли пневматический пистолет.
При этом, как заявили в полиции, злоумышленник не производил выстрелов из оружия, пострадавших нет.
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