Задержанный с пневматическим пистолетом в одной из поликлиник Москвы был пьян

Фото: телеграм-канал SHOT

Задержанный, угрожавший работникам медицинского учреждения пневматическим пистолетом, был пьян. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

"Предварительно установлено, что мужчина, 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом", – говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось о задержании вооруженного человека в поликлинике по адресу: улица Стромынка, дом 7, корпус 1. Полицейские изъяли пневматический пистолет.

При этом, как заявили в полиции, злоумышленник не производил выстрелов из оружия, пострадавших нет.