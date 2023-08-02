Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего оружием в поликлинике Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в поликлинике по улице Стромынке, доме 7, корпусе 1. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя", – рассказал источник.

Позже в ГУ МВД по городу Москве подтвердили информацию журналистов и уточнили, что сообщения об инциденте поступили в 19:30.

Как добавили в управлении, при задержании у подозреваемого изъяли пневматический пистолет. При этом, как заявили в полиции, злоумышленник не производил выстрелов из оружия, пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейские ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу в коттеджном поселке. Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, злоумышленником оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно, адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

Отмечается, что в ходе проведения операции по ликвидации пострадал боец СОБР.

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