Угрожавший взорвать гранаты под Уфой мужчина сдался после разговора с главой Башкирии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Военнослужащий, угрожавший взорвать гранаты под Уфой, сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщает РИА Новости.

Агентству подтвердили, что этого удалось достичь благодаря приезду на место происшествия Хабирова. До него полицейские около двух часов вели переговоры со злоумышленником, но тот требовал встречи с главой республики.

В экстренных службах сообщили, что угрожавшим взорвать гранату оказался дезертир, которого везли к психиатру. Это мужчина 1984 года рождения, на него было возбуждено уголовное дело за оставление части, где он служил.

"Сегодня утром его везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и начал угрожать взорвать их", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Нагаевском шоссе, которое в связи с этим перекрыли. Там образовался большой затор.

27 июня москвич позвонил в полицию и стал угрожать, что взорвет гранату в своей квартире в Отрадном, где в тот момент также находилась его жена.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Взрывных устройств они не обнаружили, но дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

