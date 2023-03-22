Снаряд времен ВОВ нашли в подъезде на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в подъезде на северо-западе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам очевидцев произошедшего, обернутый в пакет снаряд находился в подъезде жилого дома на Митинской улице, доме 16. Его калибр составил 76 миллиметров.

Прилегающая территория была оцеплена. Информации о том, какой тип у снаряда и как он оказался в доме, не поступало.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в подмосковном Домодедове мужчину в камуфляже, который имел при себе гранату "Ф-1".

Позже выяснилось, что граната оказалась муляжом.

По информации правоохранительных органов, мужчина пришел в здание военкомата для постановки на учет. После этого он начал угрожать сотрудникам макетом гранаты, а затем поспешно покинул здание.

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