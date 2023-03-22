14:08Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли в подъезде на северо-западе Москвы
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в подъезде на северо-западе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам очевидцев произошедшего, обернутый в пакет снаряд находился в подъезде жилого дома на Митинской улице, доме 16. Его калибр составил 76 миллиметров.
Прилегающая территория была оцеплена. Информации о том, какой тип у снаряда и как он оказался в доме, не поступало.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в подмосковном Домодедове мужчину в камуфляже, который имел при себе гранату "Ф-1".
Позже выяснилось, что граната оказалась муляжом.
По информации правоохранительных органов, мужчина пришел в здание военкомата для постановки на учет. После этого он начал угрожать сотрудникам макетом гранаты, а затем поспешно покинул здание.
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