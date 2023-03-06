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14:21

Происшествия

Мужчину в камуфляже и с гранатой задержали в подмосковном Домодедове

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранители задержали в подмосковном Домодедове мужчину в камуфляже, который имел при себе гранату "Ф-1". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"На Набережной улице в подмосковном Домодедове задержан мужчин в камуфляже. Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату "Ф-1". Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата", – говорится в сообщении.

Сейчас на территории происшествия работают саперы. Специалисты оценивают уровень опасности боеприпаса. Движение транспорта в данном районе ограничено.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку поджога военкомата в закрытом городе Новоуральске. Правоохранители задержали 44-летнего россиянина.

Было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ).

ФСБ сообщила об операции по уничтожению украинских националистов в Брянской области

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