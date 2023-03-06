15:07Происшествия
Найденная у мужчины в подмосковном Домодедове граната оказалась муляжом
Фото: телеграм-канал Mash
Граната, которую обнаружили у мужчины в подмосковном Домодедове, оказалась муляжом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦФО Росгвардии.
По информации правоохранительных органов, мужчина пришел в здание военкомата для постановки на учет. После этого он начал угрожать сотрудникам макетом гранаты, а затем поспешно покинул здание.
"Подоспевший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал правонарушителя на прилегающей территории и передал сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", – сообщили в ведомстве.
Мужчину удалось задержать на улице Набережной. Он был одет в камуфляжный костюм и имел при себе, как выяснилось позже, макет гранаты "Ф-1", которым он намеревался "подорвать" военкомат.
В связи с произошедшим в районе военкомата было временно затруднено движение автотранспорта.
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