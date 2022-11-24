Трех граждан Украины арестовали в Москве по подозрению в подготовке теракта

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Лефортовский районный суд Москвы арестовал трех граждан Украины – двух мужчин и одну женщину – по подозрению в подготовке теракта и хранении оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Янину Акулову, Антона Жуковского и Дмитрия Сергеева арестовали по подозрению в совершении преступлений по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 ("Приготовление к совершению теракта организованной группой лиц"), части 4 статьи 222 ("Незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой") и части 2 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой").

Как уточнили в суде, подозреваемые заключены под стражу до 23 января 2023 года.

До этого Федеральная служба безопасности РФ пресекла диверсию на военных и энергообъектах в Воронежской области. В ходе операции главарь диверсантов и два его сообщника были уничтожены.

Ранее ФСБ России провела операцию по предотвращению теракта в здании военкомата в Свердловской области. Теракт намеревался осуществить 47-летний гражданин РФ.

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