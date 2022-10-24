Подозреваемые в подготовке теракта в здании ОВД в Пятигорске арестованы

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Пятигорский городской суд вынес решение об аресте двух человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в здании городской полиции. Об этом сообщает ТАСС.

"В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря", – объявили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Ранее стало известно, что представители ФСБ пресекли деятельность ячейки "Исламского государства" (признана террористической организацией, деятельность в России запрещена) в Пятигорске. Ее сторонники планировали взрыв в здании местного ОВД.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов позже сообщил, что у злоумышленников обнаружили и изъяли 30 взрывных устройств. Кроме того, правоохранители нашли более 80 килограммов поражающих элементов и центнеры селитры.

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