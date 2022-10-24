У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств – глава города

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

У готовивших теракт в Пятигорске обнаружили 30 взрывных устройств. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты 30 взрывных устройств, большее количество из которых составляли РГД-5 и Ф-1", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Ворошилова, также в ходе обыска было найдено свыше 80 килограммов поражающих элементов и центнеры селитры. В смартфонах задержанных обнаружили карты и планы отдела полиции.

Ранее стало известно, что теракт в Пятигорске готовили сторонники "Исламского государства" (признано террористической организацией, деятельность в России запрещена). Федеральной службе безопасности РФ удалось его предотвратить.

Участники ячейки были задержаны. В нее входили граждане республик Центрально-Азиатского региона. Нападение планировалось по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации в отделении городского отдела полиции.



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