В Пятигорске задержали сторонников "Исламского государства" за подготовку взрыва

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ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске, передает ТАСС. Готовили его сторонники "Исламского государства" (признано террористической организацией, деятельность в России запрещена).

"В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

По информации правоохранительных органов, теракт готовился в отделении городского отдела полиции. В ФСБ подчеркнули, что нападение планировалось по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации.

В настоящий момент участники ячейки задержаны. В нее входили граждане республик Центрально-Азиатского региона.

В сентябре УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о задержании трех жителей Выборга, которые планировали совершить теракт на объекте министерства обороны РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

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