ФСБ опубликовала фото причастных к теракту на Крымском мосту

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала фотографии лиц, причастных к теракту на Крымском мосту. Среди них есть граждане России, Украины, Грузии и Армении.

По данным ФСБ, к переправке груза из Болгарии в Грузию, а затем в Армению причастны граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян.

Кроме того, организаторами теракта на Крымском мосту, по версии ФСБ России, является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Фото: ФСБ РФ

В настоящее время сотрудниками спецслужб задержаны 8 причастных к теракту: пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел около 06:07 8 октября. Это повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Владимир Путин позже заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами.

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