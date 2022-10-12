ГП Армении поручила СНБ заняться материалами о ЧП на Крымском мосту

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Генеральная прокуратура Армении дала поручение Службе нацбезопасности возбудить уголовное дело по материалам ФСБ о ЧП на Крымском мосту, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Учитывая, что в публикации содержались сведения о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в следственный департамент СНБ Армении с поручением решить вопрос об инициировании уголовного дела", – отмечается в заявлении ГП.

В Генпрокуратуре также уточнили, что ведомство раскроет все обстоятельства преступления, которые имеются в настоящее время в обнародованной информации. По итогам расследования ведомство предоставит подробные данные.

До этого ФСБ заявила, что организатором теракта на Крымском мосту стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Также были установлены 12 соучастников подготовки преступления, 8 из них задержаны.

Сообщалось, что взрывчатка была завернута в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах. Общий вес материала составлял 22 770 килограммов.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, однако арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".



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