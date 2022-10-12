Почетный адвокат России описал ход расследования теракта на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Владимир Мордунов

В рамках уголовного дела о теракте на Крымском мосту следователи проверят действия охранников на мосту, пропустивших фуру с взрывчаткой. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов.

По его словам, следствие изучает причины и условия, которые повлияли на совершение преступления.

"Следователь собирает информацию, почему стало возможно совершение данного преступления. В рамках проведенной проверки, параллельно со следствием, которое он ведет, следователь либо военный прокурор выходит с представлением", – заявил Краснов.

Он пояснил, что речь идет о специальном документе реагирования на те органы, которые допустили халатность, ошибки либо правонарушения, приведшие к тяжким последствиям. Краснов предположил, что, помимо этого представления, будут возбуждены уголовные дела.

В итоге лица, которые допустили преступную халатность, повлекшую тяжкие последствия, привлекут к уголовной ответственности за то, что они не обеспечили должным образом охрану моста.

Ранее ФСБ заявила, что организатором теракта на Крымском мосту стало Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов. Также установлены 12 соучастников подготовки преступления, 8 из них задержаны.

Взрывчатка была завернута в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах. Общий вес материала составлял 22 770 килограммов. Груз отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).

Для переправки груза по направлению Болгария – Грузия – Армения были задействованы граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян.

По данным ФСБ, в период с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен. Процедура осуществлялась согласно правилам Евразийского экономического союза. Там же была произведена подмена документов, после чего отправителем груза стало ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем – ООО "Лидер" (город Москва).

Груз пересек российско-грузинскую границу на грузовом автомобиле DAF 4 октября в пункте пропуска Верхний Ларс, а 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира. 7 октября при участии в процессе Соломко, гражданина Украины Владимира Злоба и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, в ходе чего отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (город Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Республике Крым.

В этот же день палеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. Маршрут передвижения груза контролировал человек, который представился как Иван Иванович, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Сети, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Сергея Андрейченко.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".



Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!