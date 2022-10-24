ФСБ возбудила дело против создателя "Исламского батальона "Крым"

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Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело против гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование "Исламский батальон "Крым". Об этом сообщает ТАСС.

"Ему вменяется организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 1 статьи 208 УК РФ)", – указали в ведомстве.

По информации ФСБ, 57-летний мужчина в марте 2014 года покинул Крымский полуостров, после чего создал незаконный вооруженный отряд и снабжал его огнестрельным оружием и боеприпасами.

В понедельник, 24 октября, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали членов ячейки "Исламского государства" (признано террористической организацией, деятельность в России запрещена) в Пятигорске, где злоумышленники готовили взрыв в отделении полиции.

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