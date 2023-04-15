В премьер-министра Японии бросили дымовую шашку перед выступлением – СМИ

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В одном из портов на западе Японии, в городе Вакаяма, где планировалось выступление премьер-министра страны Фумио Кисиды, раздались громкие взрывы. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что Кисида был эвакуирован с места происшествия, ему ничего не угрожает. В результате инцидента никто не пострадал, уточняет телеканал.

По информации Kyodo News, перед выступлением премьер-министра неизвестный мужчина бросил в Кисиду предмет, похожий на дымовую шашку, который затем взорвался. Сотрудники службы безопасности задержали мужчину.

В июле прошлого года в Японии был убит бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ во время своего выступления на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами.

Нападавшего оперативно задержали. В ходе допросов мужчина неоднократно менял свои показания и по-разному объяснял мотивы покушения: Ямагами утверждал, что был недоволен работой правительства, что перепутал Абэ с руководителем секты и что выступил против некой группировки, которую якобы возглавлял политик.

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