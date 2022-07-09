Стрелявший в Абэ японец объяснил преступление финансовыми проблемами

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Арестованный по обвинению в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил полицейским, что таким образом хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик.

"Моя мать была втянута в ту группировку. Она сделала большое пожертвование, после чего жизнь нашей семьи разрушилась", – приводит его слова телеканал NHK.

О какой именно группировке идет речь, не уточняется. При этом ранее в ходе допроса подозреваемый заявил, что перепутал Абэ с главой секты, которого хотел убить на самом деле. Он указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.

До этого Ямагами называл полицейским другой мотив своего поступка. В ходе допроса он рассказал, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.

Покушение на Абэ произошло 8 июля в городе Нара во время его уличного выступления в рамках предвыборной программы. Ямагами дважды выстрелил в спину политика.