В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку – СМИ

12:59
Фото: ТАСС/Katsuhiko Hirano/The Yomiuri Shimbun via AP
Японские полицейские обнаружили взрывчатые вещества в доме Тэцуи Ямагами, задержанного после совершения покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает телеканал NHK.
Жителей города Нара призывают не приближаться к дому злоумышленника, поскольку там работают саперы.
О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.
41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ – пули попали в шею и сердце. Известно, что Ямагами являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.
Спустя несколько часов врачи больницы медицинского университета Нары официально объявили о смерти бывшего премьер-министра Японии. Абэ доставили в больницу в состоянии остановки сердца. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.
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