В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку – СМИ

Фото: ТАСС/Katsuhiko Hirano/The Yomiuri Shimbun via AP

Японские полицейские обнаружили взрывчатые вещества в доме Тэцуи Ямагами, задержанного после совершения покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает телеканал NHK.

Жителей города Нара призывают не приближаться к дому злоумышленника, поскольку там работают саперы.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ – пули попали в шею и сердце. Известно, что Ямагами являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.

Спустя несколько часов врачи больницы медицинского университета Нары официально объявили о смерти бывшего премьер-министра Японии. Абэ доставили в больницу в состоянии остановки сердца. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.