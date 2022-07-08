Покушение на экс-премьера Японии Абэ совершил бывший служащий Сил самообороны страны – СМИ

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Совершивший покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранее являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства, сообщает телеканал Nihon TV.

По данным телеканала, 41-летнего японца задержали после совершения выстрелов в экс-премьера. На данный момент его допрашивают. При этом мотивы задержанного не раскрываются.

Отмечается, что Тэцуя Ямагами совершил нападение с использованием самодельного напоминающего обрез огнестрельного оружия.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

По информации некоторых изданий, во время инцидента были слышны по меньшей мере два выстрела. Телеканал NHK со ссылкой на полицию сообщил, что неизвестный выстрелил в экс-премьера из дробовика.

Позже сообщалось, что у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце. Также сообщается о проблемах с легкими. При этом смерть политика не подтверждена.

