Экс-премьер Японии после нападения не подает признаков жизни – СМИ

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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение, не подает признаков жизни. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации издания, у политика, предположительно, остановилось сердце и отказали легкие.

Нападение на Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, в ходе его выступления в рамках предвыборной программы в городе Нара. По данным ряда СМИ, во время инцидента были слышны минимум два выстрела.

Ранее сообщалось, что на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира было совершено покушение. Под Киевом его автомобиль обстреляли, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения. Прокуратура страны начала уголовное производство.

