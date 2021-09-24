Полиция составила предположительный портрет нападавшего на помощника Зеленского

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин сообщил о готовности предположительного портрета нападавшего на помощника Зеленского Сергея Шефира. По его словам для этого полицейские изучили несколько тысяч телефонных звонков, совершенных в день инцидента и после.

"Мы понимаем, что злоумышленник был не один. Мы имеем предположительный портрет, его рост, вес и другие следы, которые мы установили во время оперативно-следственных действий", – сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме того, сотрудники МВД выяснили, что злоумышленники во время нападения использовали глушитель.

"Наши эксперты подтверждают наличие глушителя", – уточнил Енин.

22 сентября на первого помощника президента Украины Шефира было совершено покушение. Под Киевом его автомобиль обстреляли, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения. О происшествии сообщило министерство внутренних дел Украины. Позднее в прокуратуре страны сообщили о начале уголовного производства с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Позже выяснилось, что обнаруженные на месте происшествия патроны были привезены из Венгрии.

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил три предполагаемые причины покушения на Шефира. Политик допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и криминальные авторитеты. Второй версией Арахамия назвал "российский след", а третьей – финансово-промышленные группы, с которыми в настоящее время ведется усиленная борьба.

