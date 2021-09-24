Помощник Зеленского рассказал об изменениях в жизни после покушения

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Помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал об изменениях в жизни после покушения. По его словам, охрана и новый график не сказываются на работе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили. Больше всего переживаю за состояние здоровья своего водителя. Что бы ни говорили, лично я считаю, что он спас мне жизнь. Поэтому вечером буду у него. Конечно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы полностью оправиться. Это не мешает моей работе, но от всего остального хочу удержаться", – сказал Шефир.

Кроме того, он отказался прийти на прямой эфир одного из украинских телеканалов.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о ходе расследования произошедшего. По его словам, на данный момент взяты записи с камер наблюдения домов, располагающихся вокруг леса, а также изучаются трафики мобильных телефонов.

"Сам лес – это 430 гектаров. Сейчас в нем проводится прочесывание на предмет того, чтобы пытаться найти оружие или какие-то другие зацепки", – приводит RT слова Геращенко.

22 сентября на первого помощника президента Украины Шефира было совершено покушение. Под Киевом его автомобиль обстреляли, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения. О происшествии сообщило министерство внутренних дел Украины. Позднее в прокуратуре страны сообщили о начале уголовного производства с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Позже выяснилось, что обнаруженные на месте происшествия патроны были привезены из Венгрии.

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил три предполагаемые причины покушения на Шефира. Политик допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и криминальные авторитеты. Второй версией Арахамия назвал "российский след", а третьей – финансово-промышленные группы, с которыми в настоящее время ведется усиленная борьба.

