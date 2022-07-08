В экстренных службах Японии подтвердили госпитализацию экс-премьера Абэ

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В экстренных службах Японии подтвердили госпитализацию экс-премьера этой страны Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Отмечается, что данных об остановке сердца нет.

8 июля японские СМИ сообщили, что на Абэ было совершено нападение. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

По информации некоторых изданий, во время инцидента были слышны по меньшей мере два выстрела. Телеканал NHK со ссылкой на полицию сообщил, что неизвестный выстрелил в экс-премьера из дробовика.

Агентство Kyodo, в свою очередь, сообщило, что Абэ не подает признаков жизни. У политика, предположительно, остановилось сердце и отказали легкие.

Ранее сообщалось, что на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира было совершено покушение. Под Киевом его автомобиль обстреляли, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения. Прокуратура страны начала уголовное производство.

