Экстренные службы не подтвердили смерть экс-премьера Японии Абэ

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У бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце. Также сообщается о проблемах с легкими. При этом смерть политика не подтверждена, передает ТАСС со ссылкой на представителя пожарного управления префектуры Нара.

Из-за покушения на Абэ в правительстве Японии создали кризисный штаб.



По данным агентства Kyodo, глава правительства Фумио Кисида участвовал в избирательной кампании в преддверии выборов в верхнюю палату парламента. Однако он отменил все свои планы и вернулся в Токио.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

По информации некоторых изданий, во время инцидента были слышны по меньшей мере два выстрела. Телеканал NHK со ссылкой на полицию сообщил, что неизвестный выстрелил в экс-премьера из дробовика.

Агентство Kyodo, в свою очередь, сообщило, что Абэ не подает признаков жизни. У политика, предположительно, остановилось сердце и отказали легкие.

