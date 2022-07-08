В Кремле отреагировали на смерть экс-премьера Японии в результате покушения

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В Кремле отреагировали на известие о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате покушения, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле глубоко опечалены из-за случившегося. Он выразил общую позицию, сказав, что это покушение осуждают самым решительным образом.

Песков также добавил, что Абэ был настоящим патриотом и всегда умело защищал интересы Токио в ходе переговоров, именно поэтому у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти Синдзо Абэ на 68-м году жизни после совершенного на него покушения.

Позднее врачи больницы медицинского университета Нары официально объявили о смерти бывшего премьер-министра.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.