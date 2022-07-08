В МИД РФ назвали актом терроризма покушение на Абэ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом терроризма покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

По ее словам, в министерстве иностранных дел ошеломлены этой новостью. Захарова убеждена в том, что виновники этого преступления понесут наказание.

"Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания", – заявила Захарова.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.

Позже сообщалось, что у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце. Также сообщается о проблемах с легкими. Однако смерть политика не подтвердилась.

Абэ находится в тяжелом состоянии. В свою очередь, агентство Kyodo сообщает, что Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Врачи делают переливание крови бывшему премьеру.

