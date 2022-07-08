Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии – Кисида

Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии после совершенного на него нападения. Об этом заявил действующий глава японского правительства Фумио Кисида, которого цитирует РИА Новости.

"Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое", – заявил Кисида, с трудом сдерживая слезы.

По его словам, это варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, являющейся основой демократического строя, и не может никогда быть прощено. Он осудил случившееся.

Кисида прокомментировал организацию мер безопасности экс-премьера. Он заявил, что хотел бы верить в то, что было сделано все возможное. При этом японский политик пообещал, что по факту инцидента проведут проверку.

В свою очередь, агентство Kyodo сообщает, что Синдзо Абэ не подает признаков жизни. По данным издания, политик находится в состоянии остановки сердца и дыхания. ТАСС пишет, что врачи делают переливание крови бывшему премьеру.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают. При этом его мотивы не раскрываются.

Позже сообщалось, что у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце и отказали легкие. Однако смерть политика не подтверждена.

