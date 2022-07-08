Очевидец раскрыла подробности покушения на Абэ

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Напавший на экс-премьера Японии Синдзо Абэ преступник не пытался сбежать, рассказала телеканалу NHK очевидец происшествия.

Женщина отметила, что злоумышленнику пришлось сделать два выстрела, чтобы ранить политика. По ее словам, мужчина появился за спиной экс-премьера, когда тот произносил речь.

"Первый выстрел раздался громким хлопком, но политик продолжал стоять как ни в чем не бывало. Однако в момент, когда произошел второй выстрел, он упал", – добавила свидетель происшествия.

Она отметила, что сразу же после случившегося очевидцы начали оказывать Абэ первую помощь, а преступник даже не попытался скрыться. Он остался с оружием в руках, пока его не сбили стоящие рядом люди. Женщина предположила, что это были люди из службы охраны экс-премьера.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают. Мотивом преступления послужило недовольство нападавшего работой бывшего премьера Японии.

Позже сообщалось, что у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце и отказали легкие. Однако смерть политика не подтвердилась.

Абэ находится в тяжелом состоянии. В свою очередь, агентство Kyodo сообщает, что Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Врачи делают переливание крови бывшему премьеру.