Врачи подтвердили смерть экс-премьера Японии

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Врачи больницы медицинского университета Нары официально объявили о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения, сообщает ТАСС.

По словам главы реанимационного отделения, экс-премьера доставили в больницу в состоянии остановки сердца. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

Уточняется, что Абэ получил ранения в шею и сердце.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти Синдзо Абэ на 68-м году жизни после совершенного на него покушения.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.

Позже сообщалось, что у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце. Также сообщается о проблемах с легкими. Известно, что врачи делали переливание крови бывшему премьеру.

