Экс-премьер Японии скончался после совершенного нападения – СМИ

Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер на 68-м году жизни после совершенного на него покушения, сообщает телеканал NHK.

Как сообщил представитель правящей Либерально-демократической партии страны, Синдзо Абэ скончался в больнице префектуры Нара, куда был госпитализирован после покушения.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.

Позже сообщалось, что у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце. Также сообщается о проблемах с легкими. Однако смерть политика не подтвердилась.

Также сообщалось, что Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Врачи делали переливание крови бывшему премьеру.

