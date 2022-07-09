Пушков указал на странность в убийстве экс-премьера Японии Абэ

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Охрана экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время покушения на него вела себя странно, заявил сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что нападавший смог без труда подойти к политику вплотную и выстрелить в него.

"Словно и не охраняли вовсе или чисто формально", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Покушение на Абэ произошло 8 июля в городе Нара во время его уличного выступления в рамках предвыборной программы. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами. Он дважды выстрелил в спину политика.

Злоумышленника задержали. В ходе допроса он рассказал, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

Позднее он назвал полиции другой мотив своего поступка. Ямагами заявил, что перепутал политика с главой секты, которого хотел убить на самом деле. Его имени он не сообщил. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность и привлечь к уголовной ответственности.

Также известно, что в прошлом Ямагами являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства.

