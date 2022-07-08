Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии

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Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями жене и матери погибшего в результате нападения бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами", – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил регулярные контакты с бывшим премьером, в ходе которых Абэ проявлял свои лучшие как профессиональные, так и личные качества. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – добавил он.

Путин также пожелал сил и мужества родным и близким Синдзо Абэ.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти Синдзо Абэ на 68-м году жизни после совершенного на него покушения.

Позже врачи больницы медицинского университета Нары официально объявили о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения.

По словам главы реанимационного отделения, экс-премьера доставили в больницу в состоянии остановки сердца. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.

