Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии

12:59
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями жене и матери погибшего в результате нападения бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами", – подчеркнул президент.
Глава государства также отметил регулярные контакты с бывшим премьером, в ходе которых Абэ проявлял свои лучшие как профессиональные, так и личные качества. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – добавил он.
Путин также пожелал сил и мужества родным и близким Синдзо Абэ.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти Синдзо Абэ на 68-м году жизни после совершенного на него покушения.
Позже врачи больницы медицинского университета Нары официально объявили о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения.
По словам главы реанимационного отделения, экс-премьера доставили в больницу в состоянии остановки сердца. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.
О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.
41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.
Экс-премьер Японии скончался после совершенного нападения – СМИ
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